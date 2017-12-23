В Луганську бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ до комплексу, в який заїхали вантажівками РФ так званого "гумконвою"

У тимчасово окупованому Луганську контрольовані Росією бойовики не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на територію комплексу, в який заїхали російські вантажівки так званого «гуманітарного конвою».

Як повідомляється у звіті місії на сайті ОБСЄ, у Донецькій та Луганській областях спостерігачі СММ зафіксували кілька колон вантажівок, на бортах яких були написи російською мовою «Гуманітарна допомога від Російської Федерації», зокрема вранці 21 грудня на південно‑східній околиці Луганська члени патруля місії бачили автоколону у складі 16 тентованих вантажівок.

"Пізніше, за спостереженнями місії, колона заїхала на територію комплексу, розташованого на вул. Даргомижського, 4а, на південній околиці Луганська. Коли спостерігачі спробували пройти на територію комплексу, два озброєні члени «ЛНР» в одязі з написами «міліція» «ЛНР» російською мовою не пропустили їх, заявивши, що доступ СММ буде надано лише з дозволу інших членів «ЛНР»", - заявили спостерігачі.

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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в МНС РФ оголосили про чергове вторгнення на тимчасово окуповані території Донбасу так званого «гуманітарного конвою», вантажівки якого нібито привезли «близько 450 тонн гуманітарного вантажу, що складається з дитячих продуктових наборів, медикаментів, медичного майна, навчальної літератури та новорічних подарунків».

Росія з серпня 2014 року направляє на тимчасово окуповані території Донбасутак звані «гуманітарні конвої».

Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з харчовими продуктами була зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

В МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».