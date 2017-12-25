Бойовики накрили вогнем з важких мінометів позиції ЗСУ поблизу Павлополя - штаб

Бойовики російсько-окупаційних бандформувань порушили режим тиші на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ біля Павлополя зі 120-мм мінометів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Сьогодні близько 19:00 бойовики грубо порушили мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети. П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське", - повідомили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 грудня, з початку доби станом на 18:00 в зоні проведення АТО не було зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.