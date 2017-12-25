Від початку доби на Донбасі не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків - штаб АТО

19:01, 25 грудня 2017
Війна
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Крім того, у штабі наголосили на необхідності забезпечення миру і спокою, зважаючи на майбутні свята, і підтвердили прихильність сталому перемир'ю.

Від початку доби на Донбасі не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків / фото УНІАН

З початку доби станом на 18:00 в зоні проведення АТО на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

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"Підрозділи Збройних сил України в районі проведення АТО забезпечують виконання всіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у штабі наголосили на необхідності забезпечення миру і спокою, зважаючи на майбутні свята, і підтвердили прихильність сталому перемир'ю.

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Теги: #режим тиші на Донбасі#зведення штабу АТО#різдвяне перемир'я на Донбасі