Від початку доби на Донбасі не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків - штаб АТО
19:01, 25 грудня 2017Війна
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Крім того, у штабі наголосили на необхідності забезпечення миру і спокою, зважаючи на майбутні свята, і підтвердили прихильність сталому перемир'ю.
Від початку доби на Донбасі не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків / фото УНІАН
З початку доби станом на 18:00 в зоні проведення АТО на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.
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"Підрозділи Збройних сил України в районі проведення АТО забезпечують виконання всіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у штабі наголосили на необхідності забезпечення миру і спокою, зважаючи на майбутні свята, і підтвердили прихильність сталому перемир'ю.
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