Бойовикам не передавали діда, який приніс банку меду з вибухівкою українським військовим - колонія

Пенсіонер з Луганщини, якого минулого року засудили до 15 років ув’язнення за теракт на блокпосту ЗСУ, перебуває в колонії у Рівненській області.

Інформація про передачу його бойовикам під час обміну не відповідає дійсності. Про повідомив начальник Городищанської колонії Юрій Луцюк, передає "Громадське".

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За його словами, засуджений перебуває у колонії, ніхто його на обмін не возив.

Зазначимо, 28 грудня видання ТСН повідомило, що ув'язненого за теракт передали під час обміну бойовикам.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2015 року на блокпост сил АТО в Станиці Луганській близько 14 години прийшов якийсь дідусь, який назвався місцевим жителем, подарував військовим 3-літрову банку меду, подякував їм за службу і пішов. Коли солдати спробували відкрити мед, банка вибухнула (всередині було закладено вибуховий пристрій).

Пристрій здетонував, в результаті чого двоє військових отримали важкі поранення, третій - боєць 17-ї танкової бригади Олександр Суслопаров - помер дорогою до лікарні. Вдома на нього чекали четверо дітей і вагітна дружина.

Вбивцю багатодітного батька засудили до 15 років за ґратами. Бойовики неодноразово вносили його до списків на обмін.