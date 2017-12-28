Під Харковом поховали загиблого від кулі снайпера бійця АТО

Олега Шевченка, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції, поховали у Лозовій Харківської області.

29-річний лозовчанин загинув 23 грудня поблизу селища Луганське Донецької області від кулі снайпера, передає "Status Quo".

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З 2015 року він проходив службу за контрактом у 54-й окремій механізованій бригаді.

Як повідомляв УНІАН, загиблого у зоні проведення антитерористичної операції офіцера спецслужби Сергія Ширкова поховали 26 грудня на Алеї Героїв Центрального кладовища Сум.