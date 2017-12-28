У двох прифронтових селищах відновили електропостачання

В прифронтових Травневому та Гладосовому відновили електрику. Про це у четвер повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

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"Україна повністю відновила електропостачання в прифронтових населених пунктах Травневому та Гладосовому", - сказано у повідомленні.

Вказується, що працівники ДТЕК Донецькобленерго та ДСНС України "остаточно підключили прифронтові населені пункті Травневе та Гладосове до електропостачання".

"Під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт, були присутні представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні штабу.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня у Травневому під обстріл бойовиків потрапили робітники, які відновлювали електропостачання.