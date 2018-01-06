ЗСУ спростували існування "Грузинського легіону" як окремого підрозділу

Окремого підрозділу під назвою "Грузинська легіон" у складі 54-ї Окремої механізованої бригади ніколи не існувало. Про це сказано в заяві, опублікованій на сторінці 54-ї ОМБр в Facebook.

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Зокрема, зазначається, що десятки громадян інших держав в 2016 році добровільно уклали контракт на проходження військової служби у ЗСУ, певна кількість таких військових несуть службу в різних підрозділах 54-ї ОМБр і мають офіційний статус військовослужбовців ЗСУ.

"Зараз один з цих військовослужбовців звільнився з бригади за сімейними обставинами, четверо звільнені з військової служби з інших причин, інші іноземні громадяни продовжують сумлінно нести службу у складі бригади на передових позиціях сил АТО", - сказано в заяві.

Учора в соціальних мережах було опубліковано заяву військового підрозділу "Грузинський легіон", у якому було сказано про вихід зі складу 54-ї ОМБр.

Нагадаємо, "Грузинський національний легіон" – заснований в 2014 році іноземний військовий підрозділ, який прийшов на допомогу Україні у війні на Донбасі.

З 24 лютого 2016 року легіон перебував у складі Збройних сил України, потім інтегрувався в 25-й батальйон "Київська Русь" 54-ї ОМБр (3-я рота). В історії України це перший випадок, коли до складу збройних сил офіційно були прийняті іноземці.