"Грузинський легіон" на Донбасі у повному складі вийшов із 54-ї ОМБр

"Грузинський легіон" повним складом залишив 54-у ОМБр. Про це легіон повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"20 грудня 2017 року "Грузинський легіон" своїм повним складом залишив 54-у бригаду через некомпетентність командира Майстренка Олексія і його оточення, а також незаконних наказів, виданих ним", - йдеться у повідомленні.

У "Грузинському легіоні" зазначили, що йдеться про операцію 16 грудня, при якій були поранені 11 бійців. Подробиці події пообіцяли оприлюднити найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, у грудні бойовики завдали потужного удару по позиціях "Грузинського легіону" на Світлодарській дузі. Повідомлялося про 8 поранених і контужених.