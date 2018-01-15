Законопроект щодо Донбасу несе ризики для прав і свобод – представник омбудсмена

Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига вважає, що ухвалення проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163) фактично впроваджує воєнний стан на цих територіях та несе ризики для прав і свобод.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами представника громадської організації «Центр інформації про права людини» Олени Луньової, «доопрацювання законопроекту було доручене комітету ВР з національної безпеки та оборони та протягом двох місяців вони його доопрацьовували. Наразі ми маємо фінальний текст законопроекту, який суттєво відрізняється від першого, того, який був ініційований президентом».

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За її словами, сам законопроект складається з декількох блоків. «Один з яких – політичний, який говорить нам, що Росія є державою-агресором і вчиняє злочин агресії проти України, а частина території в межах Донецької та Луганської областей є окупованими. Також є безпековий блок, який говорить про те, яким чином військові можуть здійснювати заходи з відсічі збройній агресії РФ. Крім того ми говоримо про блок, який стосується забезпечення діяльності різного роду організацій в зоні проведення тієї військової операції та питання прав людини».

У свою чергу представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига заявив, що «ухвалення законопроекту в тому вигляді, в якому він підготовлений до другого читання, буде містити значні ризики і правам, і свободам людини».

Також, на його думку, окремі положення згаданого законопроекту суперечать вимогами Конституції України.

«В Конституції у нас визначено поняття воєнного стану, воно є чітким і зрозумілим. Чіткою і зрозумілою є процедура, якою він вводиться і чітко зрозуміло, які права і свободи можуть бути обмежені та як діють при цьому державні органи. Цим документом вводиться поняття «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях». Фактично це є замінник словосполучення воєнний стан, і що означає це визначення – незрозуміло, і які матимуть повноваження і як діятимуть органи державної влади на підставі цього нового визначення – незрозуміло, що може нести значні загрози у дотриманні прав людини», - переконаний Чаплига.

Він відзначив, що згідно з цим законопроектом, Збройні сили України можуть бути залучені в мирний час без впровадження військового стану. «Фактично цим законопроектом запроваджується воєнний стан без необхідної процедури, яка визначена Конституцією у відповідних законах. Відтак майно фірм, підприємців, осіб може бути використано з метою захисту інтересів держави, причому це в непередбачений Конституцією спосіб», - підкреслив Чаплига.

Крім того, представник омбудсмена зазначає, що законопроект про відновлення суверенітету на Донбасі несе «дискримінаційну річ» щодо жителів Криму в питаннях визнання актів народження та смерті:

«Точилися довгі дискусії – чи включати питання, пов’язані із деокупацією АР Крим в цей проект закону, чи не включати. Наразі в одній з частин проекту закону в тому вигляді, в якому він підготовлений до другого читання, мова йде про спрощену процедуру визнання актів народження або смерті, виданих так званою владою так званих «ДНР», «ЛНР». При цьому процедура для наших співгромадян, які були вимушені покинути АР Крим або залишитися там, залишається тією самою, як і було до цього, тобто в судовий спосіб».

Також, за словами Чаплиги, цим законопроектом фактично повертається загальний нагляд до прокуратури. «Хочу нагадати, що зняття цього загального нагляду – це фактично була одна із ключових реформ, яка відбулася у ГПУ. Цим документом надається це право військовій прокуратурі, де вони зможуть вживати тих заходів, які були притаманні прокуратурі за часів, коли вона мала право загального нагляду», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила президентський варіант законопроекту в першому читанні.

17 листопада Комітет ВР з нацбезпеки та оборони завершив роботу над підготовкою законопроекту до другого читання.

18 грудня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу відійшов від концепції, запропонованої главою держави.

16 січня планується розгляд у Верховній Раді в другому читанні проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163).