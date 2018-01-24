Перемир'я закінчилось: бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненого озброєння

Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши позиції Збройних сил України на Донецькому напрямку із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 24 січня 2018 року.

«Понад півтори доби протримався режим припинення вогню у районі проведення АТО. Проте сьогодні вдень російсько-окупаційні війська таки обстріляли позиції Збройних сил України із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - наголосили у штабі.

Читайте такожПід Горлівкою військові підбили вантажівку з російськими артилеристами - ЗМІ (відео)

На Донецькому напрямку, сказано у зведенні, окупанти застосували міномети на Приазов’ї. З тимчасово непідконтрольної українському уряду Саханки вони вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм по опорних пунктах сил АТО біля Лебединського.

На інших ділянках оборони ЗСУ обстрілів не зафіксовано.

«Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей, гарантуючи виконання усіх заходів з підтримання сталого припинення вогню», - підкреслили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, у штабі АТО поінформували, що вперше за тривалий час на Донбасі минула доба пройшла без порушень режиму припинення вогню.

У Міністерстві закордонних справ України пов’язали припинення вогню на Донбасі з візитом в Україну 23 січня спеціального представника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курта Волкера.