У Луганську бойовики завадили спостерігачам ОБСЄ відвідати склад з російським "гумконвоєм"

Бойовики завили, що СММ має отримати дозвіл на відвідування об'єктів, де зберігається "гумдопомога" з РФ.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявили, що у Луганську бойовики "ЛНР" завадили представникам місії відвідати склад з так званим "гумконвоєм", який приубв на окупований Донбас з Російської Федерації 25 січня.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 24 січня до 19:30 25 січня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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Зокрема, сказано, що в окупованому Луганську четверо бойовиків "ЛНР", з яких двоє були озброєними, завадили СММ відвідати складський комплекс після того, як туди проїхав конвой з десяти тентованих вантажівок, які мали російські номерні знаки та напис "Гуманітарна допомога з Російської Федерації".

"Один з членів "ЛНР" сказав, що СММ потребує дозвіл від членів "ЛНР" для доступу на об'єкт", - сказано у звіті.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Росія відправила на тимчасово окуповані території Донбасу черговий так званий «гуманітарний конвой».

У відповідь на це, Міністерство закордонних справ України надіслало російській стороні ноту протесту та закликало припинити протиправну практику відправлення на окуповану частину Донбасу так званих «гумконвоїв».