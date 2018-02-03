Бойовики збирають на військові збори працівників підприємств окупованих територій – Гуцуляк

Перевіряються особи, які перебувають на диспансерному обліку, проте, у разі потреби, можуть виконувати завдання у складі підрозділів окупантів.

Командування російських окупаційних військ має намір в примусовому порядку викликати на військові збори чоловіків до 40 років, які працюють на різних підприємствах, розташованих на непідкотрольних територіях.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки оборонного відомства.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях Донбасу командування російських окупаційних військ розпочало другий етап проведення військових зборів з резервістами, який триватиме до 10 лютого.

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«В рамках заходів з підготовки резервів для з’єднань та частин російських окупаційних військ перевірятиметься мобілізаційний ресурс на підприємствах та господарствах різних форм власності. При цьому на військові збори під керівництвом російських інструкторів в обов’язковому примусовому порядку будуть викликані всі особи чоловічої статі віком до 40 років», - зазначив речник.

Крім того, додав він, проводиться перевірка медичних закладів з метою відбору осіб, які перебувають на диспансерному обліку, проте можуть, у разі потреби, виконувати завдання у складі т.зв. військових підрозділів окупантів.