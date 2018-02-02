В ОБСЄ розкритикували Росію за спроби замінити своїх офіцерів у СЦКК на бойовиків

Представники США закликали РФ негайно повернутися в Спільний центр по контролю і координації.

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вважає заміну російських офіцерів на бойовиків "ДНР" у Спільному центрі з контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) неприйнятною альтернативою.

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Відповідну заяву на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні (Австрія) зачитала сьогодні виконуючий обов'язки заступника голови місії США Мішель Сайдерс.

Зокрема, дипломат заявила, що Російська Федерація повинна повернути своїх офіцерів до складу СЦКК.

"Росія в односторонньому порядку відкликала свій контингент з СЦКК в грудні, що позбавило боку ефективного механізму для встановлення тимчасового перемир'я", - заявила Сайдерс.

"Як ми знаємо з повідомлень Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, так звана влада "ДНР" за місяць схвалила лише один із 44 запитів з проханням надати гарантії безпеки для ремонтних робіт з тих пір, як Росія залишила СЦКК. Це не є прийнятною альтернативою. Росія не повинна ухилятися від своїх зобов'язань і повинен повернутися в СЦКК негайно", - підкреслила Сайдерс.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня, в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК. Російські офіцери повинні були залишити Україну з-за нібито «напруженою морально-психологічної обстановки» і «зневажливого ставлення українських військовослужбовців».

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що рішення РФ вивести російських військовослужбовців зі складу СЦКК істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російським колегам у СЦКК не відповідають дійсності.

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод і забезпеченні безпеки спостерігачів місії.

Також в СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.