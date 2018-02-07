У штабі розповіли про стан одного з поранених за останню добу бійців АТО

09:55, 07 лютого 2018
Війна
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фото УНИАН

Стан одного із потерпілих за останню добу бійців АТО медики оцінюють як тяжкий.

Читайте такожДоба на Донбасі: ворог збільшив кількість обстрілів, постраждали четверо бійців ЗСУПро це «112 Україна» повідомив речник прес-центру штабу АТО Василь Лабай. «Внаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень, двоє з них - на Донеччині, ще один - на Луганщині. Ще один військовослужбовець на Луганщині дістав бойове травмування. Усіх наших захисників було оперативно доставлено до військових госпіталів, де їм надається необхідний обсяг медичної допомоги. Один із наших захисників перебуває у тяжкому стані», – зазначив речник.

Крім того, Лабай повідомив, що від початку доби вздовж лінії розмежування обстрілів не зафіксовано.

«Станом на цей час (8:30) режим припинення вогню зберігається повністю», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу внаслідок 14 обстрілів бойовиками позицій сил АТО трьох українських бійців поранено, ще один дістав бойову травму.

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Теги: #поранені зоні АТО#стан поранених ато