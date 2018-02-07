У штабі розповіли про стан одного з поранених за останню добу бійців АТО

За даними штабу, усіх поранених оперативно доставлено до військових госпіталів.

Стан одного із потерпілих за останню добу бійців АТО медики оцінюють як тяжкий.

Читайте такожДоба на Донбасі: ворог збільшив кількість обстрілів, постраждали четверо бійців ЗСУПро це «112 Україна» повідомив речник прес-центру штабу АТО Василь Лабай. «Внаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень, двоє з них - на Донеччині, ще один - на Луганщині. Ще один військовослужбовець на Луганщині дістав бойове травмування. Усіх наших захисників було оперативно доставлено до військових госпіталів, де їм надається необхідний обсяг медичної допомоги. Один із наших захисників перебуває у тяжкому стані», – зазначив речник.

Крім того, Лабай повідомив, що від початку доби вздовж лінії розмежування обстрілів не зафіксовано.

«Станом на цей час (8:30) режим припинення вогню зберігається повністю», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу внаслідок 14 обстрілів бойовиками позицій сил АТО трьох українських бійців поранено, ще один дістав бойову травму.