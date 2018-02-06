Доба в АТО: окупанти застосували міномети великого калібру

07:22, 06 лютого 2018
Війна
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Ворог продовжує грубо порушувати Мінські домовленості / Фото УНІАН

Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних угрупувань продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й із мінометів великого калібру, які давно мали б бути відведеними від лінії зіткнення. 

Загалом, минулої доби, зафіксовано 4 прицільних обстріли з боку загарбників. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 5 лютого.

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На Луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120-мм і 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах довкола населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО неподалік Лебединського на Приазов’ї, чим грубо порушив Мінські домовленості.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу внаслідок обстрілів позицій ЗСУ постраждали троє бійців.

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Теги: #війна на Донбасі