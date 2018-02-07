В Одесі затримали бойовика-агента російської ФСБ

Затриманий брав безпосередню участь у збройному протистоянні силам антитерористичної операції.

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі бойовика терористичної організації "ДНР", який прибув до регіону для виконання завдань Федеральної служби безпеки Росії.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, у 2014 році чоловік пройшов навчання на одній з військових баз у Ростовській області Росії, після чого приєднався до терористичної організації "ДНР". З липня 2014 року чоловік перебував на передових позиціях терористів на Донбасі та брав безпосередню участь у збройному протистоянні силам антитерористичної операції.

Читайте такожВикриту у співпраці з РФ військову Нацгвардії засудили до 4 років ув’язнення

"Згодом, перебуваючи на території РФ, чоловік був завербований співробітниками ФСБ. Від кураторів він отримав завдання, після повернення на Одещину, збирати актуальні розвідувальні відомості про обстановку у регіоні, зокрема у прилеглих районах до так званого Придністров’я. Він також мав "відпрацювати" нелегальні канали проникнення на територію України з придністровського регіону Республіки Молдова", - повідомили в СБУ.

Наразі чоловік знаходиться під вартою за підозрою у сприянні терористичній організації.

Як повідомляв УНІАН, співробітника зовнішньої розвідки України засудили до 6 років ув'язнення за співпрацю з терористичною організацією "ДНР".