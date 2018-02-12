Суд вимагає доставити екс-ватажка "ЛНР" та двох бойовиків на засідання щодо збитого Іл-76

Адвокат Віталій Погосян подав до суду 39 позовних заяв від родичів загиблих військових про відшкодування моральних збитків.

Сьогодні у Красногвардійському районному суді Дніпра розпочалося слухання у справі екс-ватажка терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гурєєва, які обвинувачуються у збитті Іл-76 під Луганськом.

Про це УНІАН повідомив адвокат родин загиблих військових Віталій Погосян.

За його словами, суд доручив Національній поліції України 13 березня (наступна дата слухання справи) забезпечити доставку до суду обвинувачених або повідомити про їхнє місцезнаходження.

Погосян зазначив, що він подав до суду 39 позовних заяв від родичів загиблих військових про відшкодування моральних збитків – по 500 тис. грн за кожного загиблого.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року на території Луганської області під час здійснення заходу на посадку в аеропорт м. Луганськ переносним зенітно-ракетним комплексом був уражений військово-транспортний літак Іл-76 Збройних сил України. Внаслідок ураження літак загорівся і впав. Загинули 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців, які перебували на борту.

За даними слідства, даний теракт був здійснений Патрушевим і Гурєєвим за наказом Плотницького. Всі троє обвинувачуються у вчиненні терористичного акту (ч.3 ст.258 КК України).

30 січня 2017 року прокуратура Дніпропетровської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно ватажків «ЛНР». Після визначення підсудності справу було передано до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. В свою чергу Вищий спецсуд постановив, що справу мають розглядати на Дніпропетровщині.

В липні 2017 року судове засідання по справі мало розпочатися в Бабушкінському районному суді Дніпра. Однак колегія суддів взяла самовідвід.

У листопаді Апеляційний суд Дніпропетровської області направив матеріали кримінального провадження до Красногвардійського районного суду Дніпра для здійснення судового провадження.

Суддя Красногвардійського суду теж взяв самовідвід, а справу для визначення підсудності було перенаправлено до Апеляційного суду Дніпропетровської області. Той вдруге повернув її до Красногвардійського районного суду Дніпра.

3 та 30 січня 2018 року судові засідання не відбулися через хворобу судді, а 31 січня – через самовідвід судді.