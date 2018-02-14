Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 216 вибухів на Донбасі

Переважна більшість вибухів сталася у Донецькій області.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували за добу 216 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 11 лютого до 19:30 12 лютого, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Читайте такожБойовики на Донбасі стріляли по безпілотнику ОБСЄ

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Водночас, місія зафіксувала більше вибухів (близько 210 вибухів супроти близько 170)», - зазначили в СММ.

Зокрема, на Донеччині спостерігачі зафіксували порушення біля Донецької фільтрувальної станції, Майорська, Широкиного, Світлодарська, Ясинуватої, Авдіївки та Залізного.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 6 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (два вибухи)», - сказано у звіті.

На Луганщині спостерігачі зафіксовали порушення в Кряківці та Первомайську.