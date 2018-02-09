В ОБСЄ закликали Росію розблокувати створення зон безпеки довкола об'єктів інфраструктури на Донбасі

Також американські дипломати просять РФ надати міжнародним гуманітарним організаціям доступ до заручників.

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає Російську Федерацію розблокувати процес створення зон безпеки довкола об'єктів критичної інфраструктури на сході України.

Про це сьогодні заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія), повідомляє американська місія при ОБСЄ на своєму сайті.

Американський дипломат відзначив, що безперервні обстріли в околицях Донецької фільтрувальної станції та інших районах, які мають критично важливе значення, є предметом серйозної стурбованості.

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"5 лютого ми отримали повідомлення щодо тривалого обстрілу на станції. Будь-яке значне ушкодження резервуарів для зберігання газоподібного хлору призведе до серйозної небезпеки для здоров'я та навколишнього середовища, і крім цього, до припинення постачання води сотням тисяч людей по обидва боки лінії зіткнення", - наголосив Кемієн.

"На жаль, це обумовлено головним чином російською непоступливістю, бо Тристороння контактна група до цього часу не має змоги домовитися щодо започаткування зон безпеки довкола такої інфраструктури. Ці зони безпеки мають першочергове значення, і ми закликаємо Росію розблокувати зусилля Тристоронньої контактної групи, щоб створити їх", - заявив дипломат.

"Ми також вважаємо, що Росія повинна сумлінно брати участь у забезпеченні міжнародним гуманітарним організаціям доступу до заручників, відкрити додаткові пункти пропуску та відновити пошкоджені лінії мобільного зв'язку в районах, які вона контролює", - додав Кемієн.

Раніше УНІАН повідомляв, що збройні сили України готові й надалі плідно співпрацювати з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) над вирішенням ключових гуманітарних питань на лінії зіткнення на Донбасі, в тому числі створенням зон безпеки навколо об’єктів критичної інфраструктури.