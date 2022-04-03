Дідусь хотів записатися до лав тероборони, але його не взяли через похилий вік.

78-річний мешканець міста Баштанка Миколаївської області підпалив установку "Град" окупантів.

Про це повідомляє територіальна оборона ЗС України.

Зазначається, що дідусь хотів записатися до лав тероборони, але його не взяли через похилий вік.

"Згодом у Баштанці зав’язався бій із російськими орками. Дід Василь прийшов на блокпост та взяв коктейль Молотова. Згодом кинув його у "Град", установка спалахнула", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Луцьку 84-річний Сергій Вербицький приніс волонтерам 5 тисяч гривень, які попросив передати українській армії. Гроші пенсіонер акуратно загорнув у шматочок газети.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення до України вранці 24 лютого. На сьогодні завдано величезних збитків інфраструктурі нашої країни.

Вас також можуть зацікавити новини: