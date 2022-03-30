На потреби українських військових український дідусь віддав 5 тисяч гривень.

У Луцьку 84-річний Сергій Вербицький приніс волонтерам 5 тисяч гривень, які попросив передати українській армії.

Гроші пенсіонер акуратно загорнув у шматочок газети. Про це написала у Facebook волонтер Оля Валянік.

"Каже, що потроху збирав гроші, щоб допомогти армії. Для нього це дуже важливо - внести свій внесок у перемогу і допомогти. Просив передати на потреби солдатів", - повідомила вона.

"Сергію Івановичу, обіцяємо, що всі ваші гроші відправимо на потреби ЗСУ. Завдяки вашій турботі і доброму серцю ми ще на крок до перемоги", - додала волонтер.

Мережу зворушив такий вчинок українського пенсіонера, багато хто впевнений, що саме завдяки таким людям Україна переможе РФ.

Раніше Марія Микитівна, 94-річна мешканка Прилук, перевела більшу частину своєї пенсії на потреби Збройних Сил України. При пенсії в 4 тисячі гривень бабуся Марія віддала 3 тис.

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