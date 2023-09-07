Орлов був сержантом 131-го окремого розвідувального батальйону.

На війні з російськими окупантами загинув Герой України Андрій Орлов. Саме він підняв український стяг у звільненій Снігурівці на Миколаївщині і був першим нагородженим за звільнення Херсона.

Про загибель військового повідомила у Facebook його мама Олена. "Мій Син, моя дитина, моє все... на щиті", – написала вона.

В іншому дописі мати Героя написала про Росію: "Прокляті всі, всі, хто живе в тій країні!!! І не буде їм прощення! Нікому!".

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Як повідомляє ТСН, Андрій Орлов був сержантом 131-го окремого розвідувального батальйону. Ведучі телепроектів, в яких брав участь військовий, згадують його як людину з шаленим драйвом та енергією.

Андрій Орлов: що відомо про полеглого воїна

14 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що присвоїв звання Героя України сержанту, розвіднику Андрію Орлову. При цьому сказав, що Орлов ще у вересні проявив надзвичайну хоробрість та результативність у боях на Херсонщині.

Зеленський розповідав, що Орлов був поранений, одужав, повернувся на передову і вже 10 листопада 2022 року у складі розвідувального загону брав участь у звільненні Снігурівки – саме він підняв державний прапор України над будівлею районної адміністрації.

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