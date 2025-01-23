За словами президента Польщі, партнерам України потрібно зупинити імперські амбіції російської еліти.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що російський диктатор Володимир Путін має сам благати Україну та її союзників про мирні переговори. За його словами, світ має розпочати такі сильні заходи, щоб змусити президента РФ просити про мир. Про це він сказав під час "Українського сніданку" в межах Економічного форуму в Давосі, передають "Новини.LIVE".

Дуда наголосив, що партнерам України потрібно зупинити імперські амбіції російської еліти, які зараз абсолютно очевидні.

"Якщо ви подивитеся на російську агресію проти України, якщо ви подивитеся на мову, якою розмовляють у Кремлі російські еліти, якщо ви подивитеся російське телебачення, якщо ви побачите кількість російської пропаганди, то ви зрозумієте, у чому полягає реальна проблема і яким має бути реальне рішення цієї ситуації. Якщо ми ставимо запитання, як заохотити того, кого ми саджаємо за стіл переговорів, моя відповідь: ми повинні розпочати такі сильні заходи, щоб змусити Володимира Путіна просити про мир", - зауважив президент Польщі.

Польський лідер наголосив, що не хоче благати Путіна сісти за стіл перемовин.

"Я хочу, щоб Володимир Путін благав нас, Україну та її союзників сісти за стіл переговорів і поговорити про те, як закінчити цю війну і як вирішити всі проблеми, які ми також маємо навколо", - підсумував він.

Переговори з РФ - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про переговори з Путіним та відмову від територій. За його словами, наша держава ніколи юридично не визнає російськими окуповані території, навіть якщо за це будуть виступати всі союзники України.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що переговори з Путіним для нашої держави досі під забороною. Він зазначив, що наразі таке рішення РНБО є чинним.

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