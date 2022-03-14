Він нагадав, що протягом доби повітряні сили збили щонайменше 7 літальних апаратів противника.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що основними оперативними напрямками противника є зона ООС, Маріуполь та Миколаїв.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Ситуація залишається контрольованою... Збройні сили України завдають потужних ударів по противнику... Зараз можна сказати, що противник визначився з основними оперативними напрямками його зусиль - це зона ООС, Маріуполь та Миколаїв", - сказав Арестович.

За його словами, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація залишається більш спокійною, бо частину своїх військ противник перекидає на південь або на схід України.

"Там противник стає в оборону, ми завдаємо йому ударів, і наступальних дій він не вчиняє", - пояснив радник голови ОП.

Він нагадав, що протягом доби повітряні сили збили щонайменше 7 літальних апаратів противника.

"Противник наносив вночі удари у відповідь по містам України, до чого ми, на жаль, вже звикли. Але це намагання помститися нам за дуже вправну роботу наших повітряних сил, наших ударних підрозділів, ракетних військ та артилерії, які завдали нищівних ударів знову на Херсонщині, Київщині та в зоні ООС", - зазначив Арестович.

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