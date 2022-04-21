За його словами, ЗСУ знищили танкову роту окупантів і батальйонний комплект техніки.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович озвучив втрати окупантів за останню добу, а також дав черговий прогноз, на скільки затягнеться активний наступ ворога на Донбасі.

Він повідомив, що на території Донецької та Луганської області відбили десять атак російських окупантів.

"12 танків знищено, 28 одиниці броньованої техніки, одну артилерійську систему. І в цілому по Україні знищено 9 повітряних цілей: один літак, один вертоліт, 6 БПЛА і крилата ракета", - сказав Арестович.

Також він розповів, що ЗСУ знищили танкову роту окупантів і батальйонний комплект техніки.

"В одиницях особового складу знищили 600 осіб, а по техніці вже відомі цифри", - пояснив Арестович.

"Вони там зібрали десь 30 БТГ, але ми в добу виводимо по половинці або по навіть по батальйону. Вистачить десь на два тижні цієї всієї історії або навіть менше", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, радник глави офісу президента Олексій Арестович озвучив новий прогноз щодо термінів бойових дій в Україні.

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