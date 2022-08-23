У Збройних Силах України тим часом почався зворотний процес, зауважує експерт.

Після 3 місяців повномасштабної війни проти України армія Росії почала деградувати, а економіки країни вже не здатна забезпечити її потреби.

Про це полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телемарафону FREEДОМ.

"Дійсно, вони розраховували на коротку переможну війну, на кшталт грузинського сценарію. Зіткнулися із затяжною війною, їх сил вистачило на три місяці. Ось уже в травні темпи наступу почали падати, сьогодні РФ – можна впевнено сказати – топчеться на місці. ... За місяць лінія фронту практично не змінилася. Найбільше досягнення – 10 кілометрів просування за 35 діб у напрямку Бахмута. І все на цьому. Зараз Росія починає поступово деградувати в якості піхоти (у них величезна проблема з навченістю піхоти). Якістю техніки, знятої з довгострокового зберігання, яка надходить, В якості системи військового управління: вони несуть величезні втрати, ланка молодших командирів (взвод, рота) – там практично кадрового складу вже не залишилося. Там керують в основному призначені з числа найкмітливіших, досвідчених бійців. Йде повна деградація армії, нездатність економіки Росії сьогодні забезпечити цю армію в повному обсязі, хоча б в рамках потреб", – зазначає експерт.

Враховуючи ситуацію, що склалася, Росія на сьогодні не в змозі відкрити другий фронт, вважає Жданов.

"Чим відкривати другий фронт? Де військо? Так, вони сформували там резервний корпус 15 тисяч осіб, він знаходиться в Нижньогородській області. 15 тисяч чоловік, щоб перекинути з технікою і озброєнням... Це близько 30 військових ешелонів, вони його місяць будуть перевозити. Добре, перевезуть вони його, це може змінити ситуацію на окремо взятому напрямку, але ніяк не другий фронт", - пояснив військовий.

Жданов акцентував, що у Збройних Силах України тим часом почався зворотний процес.

"Ми набираємо західне озброєння, навчаємо особовий склад на Заході новим методикам ведення війни. У нас йде нарощування сил по вогневому ураженню противника", – додав він.

На думку полковника запасу, головним досягненням цих шести місяців війни є те, що "ми сьогодні відзначаємо день нашого прапора синьо-жовтого, прапора незалежної України з її новітньою історією, і завтра будемо відзначати День Незалежності нашої держави".

Як писав УНІАН, командування ЗС РФ продовжує скорочувати свої військові частини через неможливість компенсувати втрати серед особового складу.

Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну. Дешевше всіх "оцінили" бурятів – їм платитимуть менше, ніж жителям інших регіонів РФ.

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