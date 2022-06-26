Жінка з трьома котами та собакою тікала від "руського миру" до столиці, проте ворожі снаряди знову пролетіли майже поруч із нею.

Сьогодні рашисти атакували Київ ракетами. Ворожий снаряд поцілив у багатоквартирний будинок, де жила жінка з Сєвєродонецька.

Жінку з трьома котами та собаками, яка сиділа на подвір'ї, помітила журналістка 1+1 Наталія Нагорна, вона зняла з нею відео та розмістила його на своїй сторінці у Facebook.

Мешканка Сєвєродонецька переїхала до Києва. Вона не залишила своїх тварин у небезпеці. Трьох котів та собаку жінка взяла з собою. Після ранкового "прильоту" вона знов зібрала усіх тварин та евакуювалася з будинку, куди потрапили окупанти.

Журналістка побачила, що жінка плаче. Виявилося, сльози з очей сєвєродончанки текли не тільки через те, що вона злякалася. Жінка вже знає, що таке ворожі "прильоти".

Переживати цей жах знову, особливо після переїзду та сподівань на мирне життя, дуже важко.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

У Києві в будинку, куди поцілила ракета окупантів, бетонна плита затиснула жінку з російським громадянством. Її чоловік, ймовірно, загинув, а маленьку дочку госпіталізували. Згодом Кличко повідомив про кількість поранених.