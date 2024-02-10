11 лютого у Харкові на будівлях державних установ буде приспущено державний прапор та заборонено звучання розважальної музики.

11 лютого у Харкові оголошено Днем жалоби. Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене "з метою вшанування пам’яті загиблих під час ракетного удару по об’єктам цивільної інфраструктури міста Харкова 9 лютого 2024 року".

"На знак скорботи за загиблими приспустити державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Заборонити звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо", - зазначається в розпорядженні.

Остання атака РФ на Харків

Ввечері 9 лютого росіяни атакували Україну "шахедами". Зокрема, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе "шахед" по Харкову. Три безпілотники влучили по Немишлянському району міста. Внаслідок цього був зруйнований об'єкт критичної інфраструктури, виникла масштабна пожежа. Зруйновані понад 15 житлових будинків.

Пізніше стало відомо, що жертвами атаки РФ на Харків стали вже семеро людей. Серед загиблих ціла родина - діти 7 та 4 років, 6-місячне немовля та їхні батьки. Крім того, внаслідок пожежі живцем згоріли паралізований чоловік та його дружина.

Вас також можуть зацікавити новини: