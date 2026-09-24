Збито 'Циркони' та 'Іскандери': Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки росіян

Влучання зафіксовані на 13 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.

У ніч на 24 вересня протиповітряною обороною збито або подавлено 227 повітряних цілей, серед яких 4 протикорабельні ракети "Циркон", 3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23.

Про це повідомили Повітряні сил України. Зазначається, що також до цього переліку потрапила одна "Бандероль"/"Дань-Т" та 219 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зазначається, що основними напрямками ударів були Одеська та Київська області.

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"Противник атакував протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської, Ростовської, Орловської областей РФ, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської області (РФ), 282 ударними БПЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" (Дань-Т), дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське, Чауда – тимчасово окупований Крим та акваторії Азовського моря.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Повідомляють, що атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих БПЛА.

Зеленський про атаку на Україну

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку заявив, що у ніч на 24 вересня росіяни здійснили балістичну атаку у три хвилі. У Києві вдалося збити 60% балістичних ракет:

"Сьогодні в Києві 60% балістичних ракет було збито... Хотілося б, щоб було збито більше... Але було збито 60% – не 10% і не нуль. В цьому році були моменти, коли було нуль. І не тому, що у когось не вистачає досвіду, а тому, що у когось не вистачає ракет".

Атака на Україну 24 вересня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російська окупаційна армія масовано ататкувала Київ балістикою, внаслідок чого зафіксовано влучання у кількох районах.

Вночі столична влада повідомляла про займання в кількох районах. Тоді ж було шестеро постраждалих, двоє людей загинули.

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