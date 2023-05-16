Протягом ночі ворог зменшив корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях до дев’яти одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"До нічної ракетної атаки підключилися фрегат і малий ракетний корабель в Чорному морі, малий ракетний корабель в Азовському – також був задіяний. З урахуванням використаних за ніч ракет, загальний сумарний залп "Калібрів" наразі складає 15 ракет", - заявили в командуванні.
Як уточнюється, чотири "Калібри", які ворог спрямував через зону відповідальності "Півдня" у глиб України, знищені силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною. Решта п’ять – успішно ліквідовані в інших регіонах країни.
Українські військові акцентують, що рівень ракетної загрози залишається високим.
Нічний ракетний удар по Україні
Відомо, що вранці 16 травня ворог завдав ракетного удару по Києву. Комплексний удар – ракетами та безпілотниками було завдано одночасно з різних напрямків. Уламки ракет, збитих ППО, впали на вулиці столиці. Через падіння у Солом’янському районі міста сталося загоряння нежитлового приміщення та автівок.
Усі випущені загарбником ракети - "Калібри", "Кинджали", "Іскандери" - знищено. Удари завдавалися з моря та суші.
Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що противник вперше вивів в Азовське море ракетоносій. Українські військові не виключали, що це зроблено задля "прикриття" Кримського мосту.