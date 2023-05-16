В ОК "Південь" розповіли про нічні маневри ворога в Чорному і Азовському морях.

Протягом ночі ворог зменшив корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях до дев’яти одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"До нічної ракетної атаки підключилися фрегат і малий ракетний корабель в Чорному морі, малий ракетний корабель в Азовському – також був задіяний. З урахуванням використаних за ніч ракет, загальний сумарний залп "Калібрів" наразі складає 15 ракет", - заявили в командуванні.

Як уточнюється, чотири "Калібри", які ворог спрямував через зону відповідальності "Півдня" у глиб України, знищені силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною. Решта п’ять – успішно ліквідовані в інших регіонах країни.

Відео дня

Українські військові акцентують, що рівень ракетної загрози залишається високим.

Нічний ракетний удар по Україні

Відомо, що вранці 16 травня ворог завдав ракетного удару по Києву. Комплексний удар – ракетами та безпілотниками було завдано одночасно з різних напрямків. Уламки ракет, збитих ППО, впали на вулиці столиці. Через падіння у Солом’янському районі міста сталося загоряння нежитлового приміщення та автівок.

Усі випущені загарбником ракети - "Калібри", "Кинджали", "Іскандери" - знищено. Удари завдавалися з моря та суші.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що противник вперше вивів в Азовське море ракетоносій. Українські військові не виключали, що це зроблено задля "прикриття" Кримського мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: