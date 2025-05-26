Одне з рішень - дешевий "дрон-таран" зі штучним інтелектом.

Згідно з даними українських ВПС, за останні двадцять днів було запущено понад 2 000 російських БПЛА. Майже щоночі встановлюється новий антирекорд, пише Le Monde. Так, у ніч з 24 на 25 травня Росія випустила 300 безпілотників дальньої дії та 69 ракет. За день до цього - 250 дронів і 14 балістичних ракет.

"Ми поступово наближаємося до моменту, коли росіяни зможуть запускати понад 1 000 Шахедів на день", - пророкує відома українська експертка і голова Центру підтримки повітряної розвідки Марія Берлінська.

Складнощі захисту величезної території

Захищати територію України, яка в півтора раза перевищує за розміром Францію, стає дедалі важче. Зростаюча кількість повітряних цілей, їхня різноманітність (дрони, крилаті та балістичні ракети), а також складність маршрутів перевантажують систему ППО.

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У 2024 році українцям вдалося знизити шкоду, запровадивши багаторівневу оборону: мобільні групи із зенітками, батареї середньо- і далекобійних ракет, вертольоти і винищувачі, а також мережу помилкових GPS-сигналів. Тоді вдавалося збивати або дезорієнтувати понад 90% дронів Shahed-136. Сьогодні цей показник часом падає до 30%, пише ЗМІ.

"Тенденція тривожна", - визнає заступник командира ППО, що захищає небо над Одеським регіоном, 44-річний офіцер "Якут". За його словами, Росії вдалося "вдосконалити" свої дрони з моменту їхньої появи восени 2022 року.

"Із січня вони літають на висоті 2-3 тисяч метрів замість колишніх 200. Наші зенітки більше не дістають їх. А під час пікірування на швидкості понад 500 км/год їх украй складно збити", - підкреслює він. Крім того, тепер вони несуть втричі більший заряд (90 кг) у різних варіантах: осколкові, касетні, запальні або термобаричні.

Географія Одеси також грає не на користь України, підкреслює Якут. "Ми не можемо розміщувати антени в морі [для дезорієнтації "Шахедів", що прилітають з боку Чорного моря], а авіація туди не літає - занадто вразлива перед ракетами з Криму", - зазначив він.

За словами військового, ракети, здатні збити Shahed-136, занадто дорогі і їх уже не вистачає. Одне з можливих рішень - дешевий "таран-дрон", керований штучним інтелектом, який виходить у 20-50 разів дешевшим за свою ціль.

Що відомо про удари Росії по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кремлі цинічно виправдалися за масовані удари по Україні. Там заявили, що диктатор нібито ухвалює ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки країни.

В Україні внаслідок однієї з нічних атак, у ніч із 24 на 25 травня, загинуло 12 осіб, понад 60 поранено. "Серед загиблих - троє дітей з однієї сім'ї на Житомирщині. Їхні батьки госпіталізовані, мама у важкому стані", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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