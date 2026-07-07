'Типово для Путіна': Росія засипала Київ ракетами перед вирішальним самітом НАТО, - CNN

Внаслідок однієї з наймасштабніших атак останніх місяців загинули щонайменше 27 людей, а президент України закликав до рішень про посилення ППО.

Напередодні саміту НАТО в Туреччині, на якому очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по Києву за останній час. Унаслідок атаки загинули щонайменше 27 людей, ще десятки отримали поранення, пише CNN.

За даними української влади, у столиці загинули щонайменше 19 людей, ще вісім жертв зафіксували в Київській області. Ударів було завдано балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Пошкоджень зазнали житлові будинки у кількох районах Києва. Найбільше постраждав Подільський район, де рятувальники евакуювали людей, зокрема дітей, із верхніх поверхів багатоповерхівок. Під завалами одного з будинків загинула ціла родина, а на вулицях міста палали автомобілі.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що "руйнування та пошкодження" зафіксовані щонайменше у чотирьох районах столиці.

Атака сталася лише через кілька годин після попередження президента України. "Москва готує новий масований удар", – заявив Володимир Зеленський напередодні.

Президент також звернув увагу на символічний час атаки:

"Це типово для Путіна: одразу після Дня незалежності Америки та перед самітом НАТО в Анкарі".

Україна не змогла збити жодної балістичної ракети

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні понад 350 безпілотників і 66 ракет, головною ціллю яких був Київ. Водночас жодну з балістичних ракет українська ППО цього разу не перехопила.

"Недостатнє постачання ракет-перехоплювачів стало причиною того, що Україна не змогла збити жодної балістичної ракети під час нападу", – заявив Зеленський після атаки.

За його словами, саміт НАТО має завершитися конкретними рішеннями щодо зміцнення української протиповітряної оборони.

"Надзвичайно важливо, щоб світ – перш за все Сполучені Штати та наші європейські партнери – вийшли з саміту НАТО в Анкарі з рішучими рішеннями на підтримку нашої протиповітряної оборони", – наголосив глава держави.

Він додав, що поки ракети Patriot залишаються на складах союзників, Росія отримує можливість продовжувати удари по цивільній інфраструктурі.

Війна стане головною темою саміту НАТО

Очікується, що війна Росії проти України стане однією з центральних тем саміту НАТО в Туреччині. Зеленський має провести переговори з Дональдом Трампом, з яким уже спілкувався телефоном напередодні форуму.

За даними російського МЗС, Трамп також мав майже півторагодинну телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої знову запропонував допомогу у припиненні війни.

На тлі масованої атаки президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна потребує термінового посилення протиповітряної оборони.

"Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО", – сказала вона.

Тим часом Росія заявила, що завдавала ударів по військово-промислових і паливно-енергетичних об'єктах України, назвавши атаку відповіддю на українські удари по російській території. Українські військові, зі свого боку, повідомили про ураження найбільшого нафтопереробного заводу Росії, розташованого більш ніж за 2500 кілометрів від українського кордону.

Саміт НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України вирушає на цьогорічний саміт НАТО з упевненістю в собі та в позиції України. За даними Bloomberg, Зеленський відкладає підписання угоди про співпрацю зі США у сфері виробництва дронів, що свідчить про його дедалі більшу впевненість.

Натомість CNN пише, що Дональд Трамп вирушає на саміт НАТО в поганому настрої, а американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.

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