Мер столиці уточнив кількість жертв та постраждалих у результаті атак 14 березня.

У Києві в результаті удару по будинку на Оболоні та падіння уламків ракети на Куренівці загинули дві людини, 16 - отримали поранення.

Про це передає київський міський голова Віталій Кличко.

"Київ сьогодні зазнав атак ворога. Рано вранці снаряд потрапив у 9-поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців", - розповів він.

Крім того, пізніше уламки збитої українськими військовими ворожої ракети впали на дорогу на Куренівці. Внаслідок чого одна людина загинула, шестеро отримали поранення, двох із них забрала "швидка".

"Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці", - додав Кличко.

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