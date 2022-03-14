Її залишки впали в район Куренівки.

Збройні сили України сьогодні, 14 березня, над Києвом збили крилату ракету російських окупантів.

Повідомляється, що залишки ворожої ракети впали в районі Куренівки. В результаті падіння ракети, частково пошкоджено будівлі, а також знищено тролейбус, який в цей час курсував по району.

Зазначимо, що з початку вторгнення РФ в Україну російська армія зазнала масштабних втрат. З початку широкомасштабного вторгнення Росії, українськими військами знищено понад 12 000 осіб особового складу противника. А також знищено танки, літаки, ракети, бойові машини і т. д.

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