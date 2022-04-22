В аварії одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.

У Запорізькій ОДА розповіли, що стало причиною аварії українського літака Ан-26, який впав сьогодні у районі Михайлівки.

Про це повідомили на сторінці ОДА у Facebook.

"Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори", - йдеться у повідомленні.

За даними міської влади, одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 22 квітня, військово-транспортний літак АН-26 впав в Запорізькій області.

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