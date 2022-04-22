Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених.

Військово-транспортний літак Ан-29, що впав сьогодні у Запорізькій області під час виконання технічного рейсу, імовірно, належав Україні.

Про це йдеться в уточнених даних Запорізької ОДА.

Подія сталась о 9:00 22 квітня в районі Михайлівки.

Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.

За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

ОНОВЛЕНО 12:15 Літак був цивільним, пояснив депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону. Водночас він заявив, що падіння повітряного судна "є черговим злочином РФ".

"Це цивільний літак, який не мав ніякого відношення до Збройних сил. Це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт цього літака, жодних відношень до воєнних дій не має. Тому це черговий злочин Російської Федерації", - сказав він.

Падіння Ан-26: що відомо

Про падіння літака Ан-26 повідомила вранці у п’ятницю Запорізька ОДА. Повітряне судно здійснювало технічний рейс.

Йшлося про постраждалих, але їхню кількість ще встановлювали.

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