Мешканців міста просять не фотографувати і не розповсюджувати інформацію про місце влучання ракет.

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю близько 13:00.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Зафіксовано 2 "прильоти" в Запоріжжі приблизно 30 хвилин тому. Постраждалих немає. Згодом будуть подробиці", - написав він.

Старух закликав мешканців міста не фотографувати і не розповсюджувати інформацію про місце влучання ракет.

Одночасно "Укрзалізниця" сповістила, що вибуховою хвилею було пошкоджено потяг сполученням "Запоріжжя - Львів", не зазначаючи, де саме стався обстріл.

"Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя - Львів. Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу", - йдеться в повідомленні.

Там також нагадали, що пасажирам при сигналі тривоги у регіоні, через які пролягає маршрут, варто зачиняти вікна і не знаходитися безпосередньо напроти віконного отвору.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила про масове викрадення окупантами жителів Запорізької області.

У Розівці Запорізької області російські окупанти під дулом автоматів змусили людей проголосувати на "референдумі".

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