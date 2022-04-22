Вранці в п'ятницю, 22 квітня, військово-транспортний літак АН-26 впав в Запорізькій області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26", - йдеться в повідомленні.

Сповіщають, що повітряне судно виконувало технічний рейс.

"Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - додали в ОВА.

Як писав УНІАН, 21 квітня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю. Одночасно "Укрзалізниця" сповістила, що вибуховою хвилею було пошкоджено потяг сполученням "Запоріжжя - Львів".

Згодом стало відомо, що о 12.45 російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг "Запоріжжя-Львів". За 45 хвилин росіяни завдали другий удар ракетою - яка також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств. Постраждало 8 громадян.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила про масове викрадення окупантами жителів Запорізької області.

У Розівці Запорізької області російські окупанти під дулом автоматів змусили людей проголосувати на "референдумі".

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