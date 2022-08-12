Спопелити бойову машину окупантів вдалося за допомогою безпілотника.

Ще один рашиський танк більше не руйнуватиме нашу країну. Військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби виявили та спопелили ворожу бойову машину, яка дуже дошкуляла нашим воїнам.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ та опублікувала відповідне відео.

У дописі не вказується, де та коли було знищено танк. Відомо лише, що прикордонники працювали у тісній взаємодії із побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де наразі ведуться активні бойові дії.

Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту. Прикордонники не припинять нищити окупантів та захищати Україну від російських загарбників – додали у ДПСУ.

Що відомо про втрати ворога в Україні

За минулу добу українські воїни ліквідували ще 200 окупантів. Загалом же втрати росіян в особовому складі сягають близько 43 200 осіб.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що через значні втрати окупанти переносять ротації своїх підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування. Це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців.

Раніше УНІАН ділився відео, на якому українські захисники на Херсонщині спопелили рашиську реактивну систему залпового вогню "Град" та польовий склад боєприпасів до системи.

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