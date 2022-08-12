Це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців.

Через значні втрати окупанти переносять ротації своїх підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі.

"У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях.

Раніше стало відомо, що з початку вторгнення Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, у військових частинах РФ, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби уникнути відправки на війну.

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