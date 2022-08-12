За добу українські воїни ліквідували ще 200 окупантів.

Українські воїни ліквідували ще 200 російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано, танків ‒ 1849 (+3) од., бойових броньованих машин ‒ 4108 (+8) од., артилерійських систем – 975 (+1) од., РСЗВ - 261 од., засоби ППО - 136 (+2) од., літаків – 233 (+1) од., гелікоптерів – 193 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 778 (+6), крилатих ракет - 185, кораблів /катерів - 15 од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од., спеціальної техніки - 90", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, однією з найважчих ділянок фронту залишається Бахмутський напрямок: ворог гатить з танків, артилерії та авіації. Біля Горлівки – Зайцевого війська РФ мають частковий успіх.

Як писав УНІАН, за минулу добу на півдні українські військові ліквідували 19 окупантів, ворожі техніку та склад боєприпасів.

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