Загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат на Півдні.

Українські захисники на Херсонщині спопелили рашиську реактивну систему залпового вогню "Град" та польовий склад боєприпасів до системи.

Відео філігранного влучання ЗСУ виклав у своєму телеграмі полковник Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан.

Як зазначається у повідомленні, спочатку ЗСУ знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град", а потім аеророзвідка помітила активність у заростях біля "Граду" та встановила, що там окупанти організували склад боєкомплекту.

Після цього артилеристи завдали нових ударів, знищивши снаряди до РСЗВ.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

За добу, 11 серпня нашою авіацією були нанесені 2 удари: по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожих сил та техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 рашистів.

12 серпня в ОК "Південь" повідомили, що на Херсонщині окупанти залишилися без чергового складу боєприпасів.

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