Підрозділи ЗСУ разом з кількома сотнями мирних жителів ховаються в підземних бункерах "Азоту".

Бійці ЗСУ, які знаходяться в бункерах хімзаводу "Азот" у промисловій зоні Сєвєродонецька завадять Росії перенаправити штурмуючі місто сили на інші ділянки лінії фронту.

Про це повідомила розвідка Міноборони Великобританії.

Як говориться в повідомленні відомства, через понад місяць запеклих боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

"Підрозділи ЗСУ разом з кількома сотнями мирних жителів ховаються в підземних бункерах "Азоту". Російські сили, ймовірно, будуть скуті біля хімзаводу", - вважають у британській розвідці.

Аналогічна ситуація була при обороні Маріуполя і заводу "Азовсталь": українські війська довгий час затримували великі сили окупантів на цій ділянці фронту, не даючи перекинути їх на посилення інших ділянок.

Бої за Сєвєродонецьк:

13 червня 2022 року російські окупанти за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ з центру міста.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, російські окупанти контролюють понад 70% Сєвєродонецька, запеклі бої йдуть за кожен сантиметр міста, тому масова евакуація та підвезення гуманітарної допомоги через обстріл неможливі.

Пізніше стало відомо, що всі мости в Сєвєродонецьк зруйновані, однак місто не заблоковане і частина міста під українським контролем. У разі швидкого витіснення загарбників з міста відновити комунікації до зими не вдасться.

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати Лисичанськ.

За даними Генштабу, російські окупанти намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька.

Станом на 14 червня 2022 року росіяни продовжували бити по Сєвєродонецьку, знищуючи житлові будинки та "Азот".

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