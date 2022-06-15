Бійці ЗСУ, які знаходяться в бункерах хімзаводу "Азот" у промисловій зоні Сєвєродонецька завадять Росії перенаправити штурмуючі місто сили на інші ділянки лінії фронту.
Про це повідомила розвідка Міноборони Великобританії.
Як говориться в повідомленні відомства, через понад місяць запеклих боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
"Підрозділи ЗСУ разом з кількома сотнями мирних жителів ховаються в підземних бункерах "Азоту". Російські сили, ймовірно, будуть скуті біля хімзаводу", - вважають у британській розвідці.
Аналогічна ситуація була при обороні Маріуполя і заводу "Азовсталь": українські війська довгий час затримували великі сили окупантів на цій ділянці фронту, не даючи перекинути їх на посилення інших ділянок.
Бої за Сєвєродонецьк:
13 червня 2022 року російські окупанти за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ з центру міста.
За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, російські окупанти контролюють понад 70% Сєвєродонецька, запеклі бої йдуть за кожен сантиметр міста, тому масова евакуація та підвезення гуманітарної допомоги через обстріл неможливі.
Пізніше стало відомо, що всі мости в Сєвєродонецьк зруйновані, однак місто не заблоковане і частина міста під українським контролем. У разі швидкого витіснення загарбників з міста відновити комунікації до зими не вдасться.
Крім того, окупанти продовжують обстрілювати Лисичанськ.
За даними Генштабу, російські окупанти намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька.
Станом на 14 червня 2022 року росіяни продовжували бити по Сєвєродонецьку, знищуючи житлові будинки та "Азот".
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