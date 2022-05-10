На територію заводу було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

За минулу добу на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Про це йдеться у повідомленні АЗОВ-Маріуполь в Телеграм-каналі.

"Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти", - зазначається у повідомленні.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь" із важкої артилерії та авіації.

Він нагадав, що в укриттях, окрім військових, залишаються не менш ніж 100 цивільних.

"Однак це не зменшує щільності атак окупантів. Важка артилерія та авіація цілий день продовжували обстріли заводу", - зазначив Андрющенко.

За його словами, спроби штурму заводу по землі й далі виявляються невдалими.

"Тому знову місто чує канонаду", - додав радник мера.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня, після виїзду евакуаційної колони ООН за межі Донеччини, окупанти вчергове почали штурм "Азовсталі" та намагалися здійснити прорив через міст, який був воротами евакуації.

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