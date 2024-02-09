Нанесено удари по Ільському та Афіпському НПЗ, які знаходяться на відставні близько 20 км один від одного.

У Краснодарському краї Російської Федерації безпілотники Служби безпеки України нанесли удари одразу по двом нафтопереробним заводам.

Про це УНІАН повідомили обізнані джерела в українських правоохоронних силах безпеки і оборони. Зокрема, за даними джерел, атаки СБУ по російським нафтопереробним заводам продовжуються.

"Цього разу безпілотники Служби вдарили одразу по двох НПЗ у Краснодарському краї – не тільки по Ільському, але й по Афіпському", - відзначили джерела.

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Так, внаслідок удару по Ільському НПЗ сталася велика пожежа.

"Вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки - 50 млн доларів США", - наголосили джерела.

При цьому, наслідку влучних ударів по Афіпському заводу уточнюються.

Джерела уточнили, що обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного.

За даними місцевих російських публічних джерел інформації, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

"Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки рф. Бо росія – це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, це вже не перша атака на Афіпський нафтопереробний завод. Раніше, 29 жовтня 2023 року, там теж стався вибух. На територію підприємства впав дрон.

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