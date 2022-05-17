Наразі чисельність сил ТрО складає близько 110 тис. осіб.

Більшість підрозділів і частин сил Територіальної оборони в Україні вже беруть участь у бойових діях з російськими загарбниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Києві начальник штабу ТрО ЗСУ Сергій Собко.

"У цілому з 32 існуючих бригад сил Територіальної оборони близько 25 бригад у повному складі або частково вже беруть участь у бойових діях", - сказав він.

Собко додав, що чисельність сил ТрО складає близько 110 тис. осіб. Крім того, станом на сьогодні вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є невід'ємною складовою територіальної оборони.

"У цілому ця цифра буде триматися, однак в залежності від обстановки, яка буде складатися, можливо буде ухвалено рішення про формування додаткових військових частин", - додав Собко.

Нагадаємо, Рада надала теробороні можливість виконувати завдання там, де йдуть воєнні дії.

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