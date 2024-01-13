Стверджується, що Україна була готова обміняти більше контрактників і мобілізованих.

3 січня Росія і Україна провели перший за півроку обмін полоненими, до Росії повернулися 248 осіб. При цьому 73% з них (180 осіб) були завербовані Міноборони РФ в колоніях, повідомляє проект "Наш вихід", що займається пошуком і поверненням полонених. Стверджується, що Україна була готова обміняти більше контрактників і мобілізованих.

Проект "Наш вихід опублікував список повернулися додому російських полонених. "Важливі історії" перевірили людей з цього списку випадковою вибіркою і упевнилися, що він в основному складається з засуджених в останні роки. Журналісти зв'язалася з родичами фігурантів обмінного списку і підтвердииа, що вони дійсно повернуті в Росію 3 січня.

Серед обміняних - багаторазово судимі, засуджені за вбивства, викрадення людини, грабежі і вимагання та інші особливо тяжкі злочини. Наприклад, Денис Гуков, що повернувся з Копейська, був засуджений за вбивство дружини - він побив її і облив їй геніталії гарячою водою, щоб, як він пояснив суду, "змити ганьбу її роботи повією".

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За словами родичів колишніх полонених, всі вони зараз перебувають у військовій частині під Москвою і проходять допити ФСБ. Чи будуть їх повертати на фронт - невідомо.

Проект "Наш шлях" вважає, що в списки на обмін в основному включили колишніх ув'язнених, оскільки їх простіше знову відправити на фронт, мотивуючи це необхідністю виконати "умови" помилування.

Юрист коаліції "Заклик до совісті", що працює з військовослужбовцями, які беруть участь у війні, вважає, що ув'язнених в списках більше просто тому, що з них формують штурмові бригади, в штурмовики частіше потрапляють в полон.

"Заборона повертати назад на фронт заснована на міжнародних нормах, а не на російському законодавстві. Тому теоретично перешкод повернути на фронт немає ні для якої групи", - наполягає він.

Обмін полоненими з РФ 3 січня - деталі

3 січня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнили 230 українців та українок. Серед них-представники ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та шестеро цивільних, яких незаконно позбавили волі.

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