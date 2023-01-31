Ворог за добу зазнав потужних втрат – 277 окупантів вбито, 258 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Під Бахмутом за минулу добу сталося 42 бойових зіткнення українських захисників з російськими загарбниками.

"Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника. Там вони (за минулу добу – УНІАН) 197 разів завдавали ударів ствольною реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 42 бойових зіткнення", – повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За словами Череватого, ворог за добу зазнав потужних втрат – 277 окупантів вбито, 258 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Речник додав, що бойові дії відбувались у районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки. Крім того, він зазначив, що як окупанти не старалися, але не змогли перерізати трасу, якою до Бахмуту доставляється забезпечення для українських захисників.

Бої за Бахмут - що відомо

Запеклі бої тривають в Донецькій області. В Нацполіції повідомили, що тільки 28 січня було зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів. Всього за добу російські окупанти завдали 21 удар по території області.

В цей день заграбники вбили чотирьох жителів Донеччини - трьох у Костянтинівці та одного у Бахмуті. Ще 17 людей в області отримали поранення.

Сьогодні, 31 січня, зранку в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що минулої доби завдано удари по трьох ворожих пунктах управління, двох складах боєприпасів і по десятку місць зосередження сил окупантів.

При цьому через артилерійський обстріл російських окупантів у Бахмуті загинули двоє людей, а також було поранено четверо цивільних.

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