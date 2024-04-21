Проглядається параллель зі штурмами Авдіївки.

Британська розвідка проаналізувала тактику окупантів при штурмі Часового Яру, міста, яке знаходиться на захід від Бахмуту на Донеччині.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, остання звернула увагу, що 14 квітня Головнокомандувач ЗСУ України Олександр Сирський заявив: російські сили прагнуть захопити Часів Яр до 9 травня 2024 року - до російського дня перемоги у Другій світовій війні. Як зазначив генерал, Часів Яр - це попередній крок в напрямку більшого міста Краматорська.

При цьому 18 квітня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомив, що російські військово-повітряні сили скидають по 20-30 бомб на день в районі Часового Яру. Імовірно, що ці бомби запускаються з літаків Су-25, які літають поблизу лінії фронту, та літаків Су-34, які літають на відстані від лінії фронту із застосуванням плануючих бомб.

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"Це узгоджене повітряне бомбардування і тактика, яка повторюється з Авдіївської кампанії", - повідомляє розвідка.

Там додають, що хоча Часів Яр - місто, яке захищають висоти, російські сухопутні війська все ж здобувають повільний прогрес у цьому районі.

Часів Яр контролює Україна

21 квітня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що місто Часів Яр Донецької області продовжує залишатись під контролем Збройних сил України.

Він заявив, що армія Росії постійно йде на нові штурми. Використовує для ударів КАБи, ФАБи тощо. "Мета у них одна єдина - це вихід на адмінкордони Донецької області", - сказав Волошин.

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