Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18: 00 26 березня.
"Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території РФ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що переважно для перекидання ракет різних типів і боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124.
"Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних колій на окремих напрямках", - додали в Генштабі.
Водночас населення Білорусі не підтримує залучення власних збройних сил у війні, розв'язаній РФ проти України.
"Надання військової підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів в Україну лобіюється групою високопоставлених чиновників і генералів зі складу Ради Безпеки РБ", - сказано в повідомленні.
Війна проти України:
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