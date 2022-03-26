Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території РФ, зокрема для перекидання ракет різних типів і боєприпасів.

Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18: 00 26 березня.

"Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території РФ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що переважно для перекидання ракет різних типів і боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124.

"Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних колій на окремих напрямках", - додали в Генштабі.

Водночас населення Білорусі не підтримує залучення власних збройних сил у війні, розв'язаній РФ проти України.

"Надання військової підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів в Україну лобіюється групою високопоставлених чиновників і генералів зі складу Ради Безпеки РБ", - сказано в повідомленні.

Війна проти України: